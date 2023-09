Mandato de Jean Paul Prates destinou R$ 3 milhões para assistência social do RN

De acordo com Jean, o projeto RN Capacita é um projeto interessantíssimo que segue o princípio da inclusão produtiva, ou seja, a qualificação e inclusão no mercado de trabalho e, assim, a promoção da autonomia de diversas famílias potiguares. A emenda de sua autoria, no valor de R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais), vai beneficiar os 35 municípios potiguares. “Nosso legado com o mandato que empenhamos no Senado, com muito esforço e compromisso com o povo potiguar, foi o responsável por destinar a emenda parlamentar que viabilizou o programa, uma emenda no valor de R$ 250 mil”, afirma.

O Projeto RN Capacita, que trata da qualificação e inclusão no mercado de trabalho de famílias e indivíduos, é viabilizado por uma emenda parlamentar do então senador Jean-Paul Prates, atual presidente da Petrobras. Os cursos profissionalizantes e ações de empreendedorismo associadas ao cooperativismo e tecnologias sociais do Projeto, têm o objetivo de promover a autonomia do público envolvido.



A Assistência Social teve um olhar diferenciando por parte de Jean Paul, sendo o mandato que mais indicou recursos para a área na história do Estado. Isso durante um Governo que tratou o assunto com tamanha irrelevância. “Nós fomos na contramão, lutamos buscando por recursos sólidos, que pudessem dar assistência às famílias do Rio Grande do Norte”, ressalta Jean.



Foram, aproximadamente, R$ 3 milhões indicados para a Secretaria de Estado de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social. Recursos destinados para capacitação profissional, estruturação da rede de assistência social, com aportes de custeio para a aquisição de equipamentos para as unidades do CREAS em 55 municípios, que estão aguardando a liberação de recursos, em breve, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, além de ter apoiado a iniciativa da Agricultura Urbana e Periurbana na Grande Natal.



“Deixo aqui meu muito obrigado a todos os parceiros e parceiras deste projeto. Estamos juntos e juntas”, finaliza.