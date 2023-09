Prefeitura de Tibau promove cursos de capacitação em parceria com o sistema Fecomércio RN

“Acreditamos que o crescimento da Costa Branca se soma aos esforços da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, e estamos orgulhosos de trabalhar em prol do desenvolvimento dessa região, principalmente através da qualificação de sua população.” Essas foram as palavras do Vice-Presidente da Fecomércio, Michelson Frota para o potencial do município de Tibau.



A parceria com a prefeitura de Tibau, por meio do sistema Fecomércio e do SENAC, tem como objetivo ajudar as pessoas a se qualificarem e contribuir para o crescimento da cidade que está se expandindo e quer investir no turismo. A colaboração começou no primeiro ano do mandato da Prefeita Lidiane Marques, e o objetivo é envolver toda a comunidade, incluindo barraqueiros na praia, empresários da construção civil e políticos, em um trabalho conjunto.



O Vice-Presidente afirmou reconhecer que Tibau já possui potencial, com o fluxo de veranistas e uma crescente população em busca de qualidade de vida. Além disso, a região é destaque na fruticultura e nas energias renováveis, tornando a região oportuna para explorar ainda mais o turismo, considerando esses três pilares. A Fecomércio desempenha um papel significativo nesse cenário, com várias cidades se beneficiando do programa, incluindo Tibau, que recebeu um prêmio no ano passado.



A parceria qualifica as pessoas através de iniciativas como as carretas de gastronomia, que a prefeita apoia no segundo ano do Festival Gastronômico e que tem tido sucesso crescente. Além disso, o trabalho continua com o SESC, na área da saúde, levando serviços como odontologia e mamografia para as mulheres de Tibau e região, contribuindo para o bem-estar da comunidade.