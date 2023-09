“Nosso compromisso com os servidores está sendo cumprido”, diz Cinthia sobre aprovação da Lei do Piso da Enfermagem

De autoria do Executivo local, a proposta legislativa foi aprovada à unanimidade pelos vereadores. “É motivo de alegria, valorização e reconhecimento, que vai trazer mais dignidade e melhores condições de vida para esses profissionais”, ressaltou a gestora. Desde o primeiro ano de mandato, a gestão de Cinthia tem sido uma importante parceira das categorias do serviço público em Grossos, garantindo direitos e viabilizando conquistas para o conjunto do funcionalismo municipal.

A prefeita Cinthia Sonale participou nesta sexta (15) da sessão na Câmara de Grossos que aprovou o Projeto de Lei nº 013/2023, que regulamenta o piso salarial da enfermagem no município. De autoria do Executivo local, a proposta legislativa foi aprovada à unanimidade pelos vereadores.



“É motivo de alegria, valorização e reconhecimento, que vai trazer mais dignidade e melhores condições de vida para esses profissionais”, ressaltou a gestora.



Desde o primeiro ano de mandato, a gestão de Cinthia tem sido uma importante parceira das categorias do serviço público em Grossos, garantindo direitos e viabilizando conquistas para o conjunto do funcionalismo municipal.



“Nosso compromisso com os servidores está sendo cumprido”, destacou a prefeita que também implementou na cidade os pisos salariais dos professores e agentes comunitários de saúde e endemias.