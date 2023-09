Caern está investindo cerca de R$ 3,1 milhões para garantir água aos Abolições e parte do Santo Antônio. A Companhia informou que começou a enviar água para os bairros Abolição I, II e parte do Santo Antônio nesta quinta-feira (14). A chegada de água está sendo acompanhada e monitorada pela equipe da operação, pois está sendo colocado em funcionamento um novo sistema de abastecimento. Os bairros estavam sendo abastecidos apenas aos finais de semana, dentro de um sistema de setorização.

Para garantir água na região, a Companhia está investindo, até o momento, aproximadamente R$ 3,1 milhões.

Os bairros estavam sendo abastecidos aos finais de semana, dentro de um sistema de setorização. Emergencialmente, a Caern construiu uma adutora de 1,6 quilômetros e aumentou a produção de água dos poços 14 e 31, interligando ao sistema de abastecimento da região das Abolições.

Está sendo finalizado o processo de contratação de empresa com expertise em poços profundos. É importante ressaltar que os poços de Mossoró, com profundidades altas, necessitam de prestadores de serviço altamente especializados, existindo poucos no Brasil para atender a demanda da Caern.

Além disso, a Companhia já possui contrato para dois novos poços na cidade. Que devido às especificidades mossoroenses, dentre elas a temperatura da água e a profundidade do lençol freático, requerem equipamentos diferenciados, que já estão em fase de fabricação.

"A Caern está envidando todos os esforços para assegurar o fornecimento de água para cidade e garantir a segurança hídrica com investimentos também em uma nova adutora", afirma o diretor-presidente, Roberto Linhares.