Allyson anuncia envio de PL à Câmara sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores da Assistência Social

O Prefeito Allyson Bezerra reafirma seu compromisso com os servidores da Assistência Social de Mossoró ao anunciar um importante passo em direção à valorização desses profissionais.

O Chefe do Executivo Municipal enviará um Projeto de Lei à Câmara Municipal, visando garantir a implementação do Plano de Cargos e Carreiras para os servidores que desempenham um papel fundamental no apoio à comunidade.

O Plano de Cargos e Carreiras é uma medida essencial para promover a equidade, o reconhecimento e o desenvolvimento dos servidores da Assistência Social. Ao estabelecer um quadro estruturado de cargos e carreiras, a administração municipal busca assegurar melhores condições de trabalho, incentivar a capacitação e reter talentos nesse setor crucial para o bem-estar da população de Mossoró.

O Prefeito Allyson Bezerra ressalta a importância da iniciativa, afirmando que "os servidores da Assistência Social desempenham um papel vital em nossa comunidade, fornecendo suporte fundamental para os que mais precisam. Este Projeto de Lei reflete nosso compromisso com esses profissionais e com o aprimoramento contínuo dos serviços prestados à população".

O Projeto de Lei será encaminhado à Câmara Municipal nos próximos dias e passará por análise e discussão pelos vereadores, antes de ser votado e, se aprovado, promulgado como lei municipal. Este é mais um passo significativo na jornada de fortalecimento da Assistência Social em Mossoró.