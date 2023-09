"Mossoró Limpa": Prefeitura realiza Drive Thru de recicláveis no bairro Abolição II

A Prefeitura de Mossoró realizou na manhã deste sábado (16), na avenida Abel Coelho, bairro Abolição II, um Drive Thru com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de reciclar o lixo para obter uma cidade mais limpa.“A Semurb está preocupada, na verdade, de mudar a história de Mossoró com relação à limpeza da cidade. Para isso, precisamos da colaboração da população, a gente faz a nossa parte e a população faz a dela, pois são pequenas atitudes como esse drive-thru, que a gente tenta conscientizar essa população a colocar o lixo no lugar do lixo e não jogar em avenidas, em canteiros, em locais não apropriados”, declarou Miguel Rogério, Secretário da SEMURB

“Nosso objetivo é contribuir com o projeto ”Mossoró Limpa”, motivando os moradores dos bairros abolição para que tragam seus lixos recicláveis como papel, plástico, metais entre outros, para conseguirmos dar um destino adequado e reduzir esse lixo nas ruas”, ressaltou a diretora-executiva de Meio Ambiente e Urbanismo, Juliana Pedrosa.





A ação contou com a organização da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB). Titular da pasta, Miguel Rogério ressalta a importância do trabalho da Prefeitura junto à população para manter a cidade mais limpa.

“A Semurb está preocupada, na verdade, de mudar a história de Mossoró com relação à limpeza da cidade. Para isso, precisamos da colaboração da população, a gente faz a nossa parte e a população faz a dela, pois são pequenas atitudes como esse drive-thru, que a gente tenta conscientizar essa população a colocar o lixo no lugar do lixo e não jogar em avenidas, em canteiros, em locais não apropriados”, declarou.





Quem veio deixar seu lixo pôde levar para casa uma muda de planta. Fabiano Filho esteve no local e achou muito interessante a ação da Prefeitura. “Achei uma proposta muito bacana, você trazer os resíduos para diminuir o lixo no meio ambiente e ganhar uma muda para aumentar a área verde, diminuir os gases do efeito estufa, isso é muito bacana mesmo. Parabéns à Prefeitura”, disse.

A gerente executiva de educação ambiental Márcia Ergina enfatiza a importância e a ligação dos cuidados ambientais com a educação. “Nós precisamos atuar dentro da educação ambiental para explicar a importância de cuidarmos do meio ambiente, principalmente da gestão dos nossos resíduos sólidos. Hoje nós estamos com ação coletiva na comunidade, fazendo um drive thru de materiais reciclados e a ideia é justamente trazer a sociedade para ajudar também, até porque essa gestão deve ser compartilhada”, concluiu.