PAM deverá realizar mais 1000 exames de ultrassonografia por mês para acelerar demanda

A Prefeitura de Mossoró iniciou, no sábado (16), um mutirão de exames de ultrassonografia no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, mais conhecido como PAM do Bom Jardim, com o objetivo de acelerar a demanda de solicitações do exame no município.

“Nós temos vários equipamentos da especializada, entre eles o PAM e aqui é realizado um serviço de atendimento especializado em consultas e exames, entre eles estão os exames de ultrassonografia. Nosso objetivo é dar uma oferta de exames rápido para os nossos usuários, com qualidade, e tentar fazer com que essa demanda não fique parada no sistema, que tenha uma rotatividade boa”, ressaltou a diretora especializada em saúde, Egislândia Oliveira.

Semanalmente estavam sendo realizados 150 exames de ultrassonografia no PAM e mais 50 exames feitos por um prestador do município. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o mutirão, é realizar mil exames a mais no PAM a cada mês, até diminuir a demanda.

“Os exames de ultrassonografia são os mais pedidos no município de Mossoró podendo gerar uma espera maior. Lembrando que quando nós chegamos ao município, eram realizados 25 exames por semana e agora nós realizamos 150 exames por semana e ainda temos um prestador que realiza mais 50 por semana. Agora nós vamos realizar 250 exames a mais por semana no PAM. Com isso, a gente vai totalizar só dentro desse equipamento, 400 exames semanalmente, chegando a mais de mil exames de ultrassonografia no município de Mossoró”, declarou a titular da pasta da SMS, Morgana Dantas.

Os pacientes que participaram do mutirão foram informados por meio de ligação telefônica, a comparecer ao PAM do Bom Jardim para realização do exame de ultrassonografia.

“Ligaram para mim lá no posto de saúde e eu achei ótimo", disse a paciente Sandra Angélica.

“Eu achei ótimo. Facilita muito para os pacientes que precisam do Sistema Único de Saúde (SUS)”, enfatizou a acompanhante Lúcia Serafim.

“Eu achei muito bom esse mutirão, ajuda quem precisa do atendimento", concluiu o paciente Raimundo Serafim.