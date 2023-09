Mossoró Rural: Agricultores participam de aula prática sobre irrigação por gotejamento

O Curso Técnico de Fruticultura realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), teve neste final de semana aula prática sobre condução de método de irrigação por gotejamento.



Os alunos visitaram empresa agrícola produtora de melancia convencional e orgânica. A aula foi referente ao sistema de irrigação para observar a condução do método de irrigação por gotejamento e verificar na prática a montagem do sistema numa propriedade de médio porte.



Instrutora do Senar, engenheira agrônoma Jane Kelly Holanda destaca que a visita de campo serve para comprovar na prática o que foi mostrado em aula teórica e de como a irrigação é benéfica para a agricultura.



“Os alunos acharam muito interessante a aula prática. Tivemos um feedback ótimo dos estudantes que participaram do momento. As principais perguntas foram referentes à vazão, a ferti-irrigação, se o sistema era fixo ou semifixo, a profundidade do poço e vazão-hora de liberação de água do poço”.



Os alunos estão tendo aulas teóricas e práticas, explicou a engenheira agrônoma. “Nas teóricas tem discussão sobre os assuntos onde eles fazem as colocações das experiências já vistas em atividades realizadas por eles e/ou estudas em atividades extras”, relatou.



A próxima aula prática será a “Operação e manutenção de tratores, visita a packing house e comercialização dos frutos”.