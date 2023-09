Secretário justifica redução no Orçamento e garante serviços, valorização do servidor e concurso para 2024. Em audiência pública sobre o tema, na Câmara Municipal de Mossoró, nesta segunda-feira (18), o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Kadson Eduardo, atribuiu a redução de R$ 49 milhões no Orçamento de Mossoró para 2024 à queda na receita prevista para 2023 e informou que a base para a decisão foi o valor arrecadado até este mês. Apesar disto, o o secretário disse que as reduções orçamentárias, em cada secretaria, são proporcionais à redução global dos recursos. Ele garantiu a manutenção dos serviços públicos e de valorização do servidor e assegurou concurso público, ao informar que a comissão com essa finalidade está com trabalhos avançados.

FOTO: EDILBERTO BARROS