Prefeito se compromete a fornecer sede própria à Associação dos Produtores de Castanha

Josivan Bibiano se reuniu com membros da associação nesta segunda-feira (18). O objetivo principal do encontro foi discutir a necessidade de uma sede própria, especialmente considerando a recente conquista da Indicação Geográfica (IG) para a castanha de caju de Serra do Mel. "A IG da castanha de caju de Serra do Mel desempenha um papel fundamental na proteção da cultura e da economia desse patrimônio do Rio Grande do Norte e do Brasil. Isso também estabelecerá uma conexão direta com mercados e consumidores exigentes”, disse o gestor.