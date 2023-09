Vereador “estaciona” cadeiras de rodas no Centro de Mossoró com recado: “É rapidinho, volto já”. O ato público, promovido pelo vereador Tony Fernandes, aconteceu na manhã desta segunda-feira (18) e teve como objetivo conscientizar a população sobre a necessidade de respeitar as vagas destinadas às pessoas com deficiência. “É rapidinho, volto já, essa frase é o que as pessoas com deficiência escutam em todo o país em relação as suas vagas de estacionamento”, explicou o vereador Tony. Panfletos educativos também foram entregues aos motoristas que passavam na rua em frente ao Poder Legislativo de Mossoró.

FOTO: CEDIDA