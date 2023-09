MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 19/09/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Agricultor captura gato-mourisco ao investigar sumiço de galinhas na zona rural de Mossoró

Secretário justifica redução no Orçamento e garante serviços, valorização do servidor e concurso para 2024

Vítimas de violência sexual entre 9 e 45 anos podem receber a vacina contra HPV, em Mossoró

Mossoró Rural: Agricultores participam de aula prática sobre irrigação por gotejamento

Blitz educativa abre atividades da Semana Nacional do Trânsito em Mossoró

Ezequiel sobre crise: “Os prefeitos do Rio Grande do Norte têm apoio absolutamente irrestrito"

Allyson reforça luta pelo aumento do FPM em encontro de prefeitos com bancada federal em Natal; Para ele, além da luta, a oportunidade de “aprender mais”

Inscrições para o programa CNH Popular se encerram na próxima segunda-feira, 25; veja como se cadastrar no PORTAL MOSSORO HOJE

Programa “Água para todos” abre poço na comunidade Baixa do Tubarão, zona rural de Apodi

Líder de facção potiguar conhecido como “Chocolate” é preso em Caruaru/PE

Petrobras comemora 15 anos de extração de óleo do pré-sal no sudeste e sinaliza que até o final do ano começa a produzir no campo de Pitu, o pré-sal do Rio Grande do Norte

Desenrola Brasil: nova fase vai parcelar dívidas até R$ 5 mil e exigirá conta no gov.br

Previsão do mercado financeiro para crescimento da economia brasileira em 2023 sobe para 2,89%