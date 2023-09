Universidade Potiguar realiza Feira de Empregabilidade e Carreiras nos dias 26 e 27 de setembro

Com o tema “Construindo pontes para o futuro profissional”, a Universidade Potiguar (UnP) realiza nos dias 26 e 27 de setembro a Feira de Empregabilidade e Carreiras. O evento trará uma vasta programação, onde os participantes poderão descobrir novas oportunidades e expandir os horizontes com relação a carreira e o futuro das profissões.



A Feira reunirá empresas de diversos setores do ramo da indústria, turismo e comércio, além de empreendedores locais, em um momento de compartilhamento de ideias e modelos de negócios com aqueles que estejam ingressando na Universidade e também com quem está prestes a ingressar no mercado de trabalho.



O evento será aberto no dia 26 de setembro com a palestra de Levi Cunha, mestre em Administração e Agente Local de Inovação do Sebrae/RN, falando sobre Carreiras e Empreendedorismo e também com a palestra “Empreender é melhor que cuscuz”, com George Daniel, criador de conteúdo e idealizador da página @signosnordestinos.



Já no dia 27, serão realizadas oficinas sobre diversos temas com a participação de docentes e discentes dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Educação Física, Engenharias Mecânica, Elétrica e Civil, Direito, Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Arquitetura e Urbanismo e Medicina Veterinária.



Além de toda a programação de palestras e oficinas, o evento receberá a 1ª edição da Feira Acadêmica de Negócios e Turismo – FANTUR, promovida pela ProTurismoRN. A programação conta com Painéis e Bate-papo sobre Mercado, Empreendedorismo, Eventos, Hospitalidade, Viagens, Impacto Social, Sustentabilidade e Inovação.



De acordo com Jordan Medeiros, coordenador de área da Universidade Potiguar, esse é um momento de troca de experiências e oportunidade. “Os participantes estarão em um ambiente propício para que a gente consiga ampliar essa construção de uma rede de contatos mais profissionais, onde os estudantes terão a oportunidade de interagir com as empresas, com empreendedores e profissionais de alguns setores específicos que também estão trazendo ofertas de empregos e estágio e também de parcerias futuras”, enfatizou.



A Feira de Empregabilidade e Carreiras será aberta ao público e a entrada é gratuita.





PROGRAMAÇÃO:





Dia 26/09



Networking e Colaboração: Apresentação das empresas através de stands



Local: Hall da entrada e praça de alimentação



Noite: 18h30





Talk Show



Tema: Carreiras e Empreendedorismo



Palestrante: Levi Cunha – Mestre em Administração e Agente Local de Inovação – Sebrae/RN



Noite: 20h





Tema: Empreender é melhor do que cuscuz



Palestrante: George Daniel – Creator digital e Idealizador do @signosnordestino



Noite: 20h30



Música ao vivo



Noite: 21h





Dia 27/09



Oficinas abertas ao público em geral





• Procedimentos Estéticos Faciais



Manhã: 9h / Noite: 19h



Cursos relacionados: Biomedicina e Farmácia.





• As funções do Direito Penal



Manhã: 9h



Cursos relacionados: Direito.





• Direito e Gestão: Um Novo Olhar sobre Mediação e Negociação de Conflitos



Noite: 19h



Cursos relacionados: Direito e escola da gestão.





• Liberação Miofascial e Instrumental e avaliação Física e Funcional



Manhã: 9h / Noite: 19h



Cursos relacionados: Fisioterapia e Educação Física.





• Engenharia na Prática Laboratorial



Manhã: 9h / Noite: 18h



Cursos relacionados: Engenharias Elétrica, Mecânica e Civil.





• Conhecendo a Arte do Arquiteto e Designer



Manhã: 9h



Cursos relacionados: Arquitetura e Urbanismo.





• Prática e Rotina de Campanha de Imunização



Manhã: 9h / Noite: 19h



Cursos relacionados: Medicina Veterinária.





• Introdução ao Comércio Exterior



Noite: 19h



Cursos relacionados: Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos e Marketing.





Feira Acadêmica de Negócios e Turismo – FANTUR





Dia 27/09



Painéis & Bate-papo



Manhã: 9h



Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo



Frank Felizardo – Presidente Conselho Municipal de Turismo



Madilene Felix – presidente IGR (Instância de Governança Regional)





Painéis & Bate-papo





Painel 01 • Mercado, Empreendedorismo & Eventos







Painel 02 • Hospitalidade, Viagens & Gastronomia



Tarde: 15h15







Painel 03 • Impacto Social, Sustentabilidade & Inovação



Tarde: 16h30







Café Com Inovação



Diálogos com a Comunidade SaltValley: o poder das Startups e das Inteligências Artificiais nas Profissões e no Turismo.



Tarde: 17h30





SERVIÇO



Feira de Empregabilidade e Carreiras



Dias: 26 e 27 de setembro



Local: UnP – Campus Mossoró







