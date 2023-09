PM forma 410 crianças participantes de programa de educação no trânsito nesta sexta (22). Projeto de Educação Para o Trânsito nas Escolas (PROJETE), realizado em escolas públicas do município e região, visa trabalhar os futuros condutores que atualmente estão em idade escolar, visando um futuro mais ordeiro, pacífico e consciente no trânsito. A formatura acontecerá a partir das 8h do dia 22 de setembro, no Teatro Lauro Monte Filho, em Mossoró. Durante a formatura, a Polícia Militar também vai sortear brinquedos e cestas básicas para as crianças. Quem desejar contribuir para esta ação, pode realizar a entrega das cestas básicas ou dos brinquedos na sede da Companhia, até a quinta-feira (21).

FOTO: CEDIDA