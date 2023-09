Governo do RN suspende fornecimento do programa do leite para que empresa se adeque a normas exigidas

De acordo com a nota divulgada pela Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), a medida é para proteger a saúde da população de 22 municípios Potiguares que são atendidos pelo referido laticínio. A produção só será retomada depois que a empresa fizer os ajustes para que o leite volte à produção nas condições adequadas exigidas pelas autoridades sanitárias. Em Mossoró, apenas parte das famílias atendidas pelo programa ficará sem o fornecimento de leite, porque o município é abastecido por quatro laticínios diferentes. O laticínio com serviços suspensos atende 500 famílias na cidade.

O programa do leite foi suspenso por tempo indeterminado para 22 cidades potiguares, nesta segunda-feira (18). De acordo com o governo, um laudo do Instituto de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Idiarn) constatou “inadequação nas instalações” de uma das indústrias contratadas para fornecer o leite para os municípios.

Ao todo, 7.229 famílias deverão ficar sem o fornecimento do alimento. O Programa do Leite é um programa de segurança alimentar que faz a distribuição de 5 litros de leite por semana para famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o programa incentiva a cadeia produtiva do leite, a agricultura familiar, a agropecuária e a indústria de laticínios, mediante o apoio à produção, comercialização, industrialização e consumo de leite (bovino e caprino).

Segundo a Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), a paralisação foi necessária para que a indústria adeque todos os equipamentos da sua linha de produção às normas sanitárias atuais vigentes.

“A medida é para proteger a saúde da população de 22 municípios Potiguares que são atendidos pelo referido laticínio. A produção só será retomada depois que a empresa fizer os ajustes para que o leite volte à produção nas condições adequadas exigidas pelas autoridades sanitárias”, informou a pasta por meio de nota.

Em Mossoró, apenas parte das famílias atendidas pelo programa ficará sem o fornecimento de leite, porque o município é abastecido por quatro laticínios diferentes. O laticínio com serviços suspensos atende 500 famílias na cidade.

Ainda segundo o governo, a empresa não pode ser substituída temporariamente por outro fornecedor, porque não há previsão sobre o tema no contrato.

Confira as cidades afetadas:

Apodi

Areia Branca

Baraúna

Brejinho

Caraúbas

Felipe Guerra

Governador Dix-Sept Rosado

Grossos

Itaú

Jundia

Lagoa de Pedras

Lagoa Salgada

Monte Alegre

Mossoró*

Passagem

Riacho da Cruz

Rodolfo Fernandes

Serra do Mel

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tibau

Vera Cruz