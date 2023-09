Luís Correia explica novo teste com radares na Av. João da Escóssia, em Mossoró. De acordo com o diretor executivo de mobilidade do município, equipamentos semelhantes, de outra empresa, já haviam sido testados esse ano, mas não cumpriram os requisitos previstos na licitação. O novo teste está sendo realizado desde ontem (18) e os radares já serão desligados nesta quarta (20). Futuramente, quando estiverem em pleno funcionamento, servirão tanto como redutores de velocidade, quanto para identificar veículos com possíveis restrições como roubo, furto e multas.

FOTO: ANNA PAULA BRITO