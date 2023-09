Solenidade na Assembleia homenageia juventude do Rio Grande do Norte

Por iniciativa da deputada Isolda Dantas (PT), o Parlamento realizou Sessão Solene em homenagem à Semana Estadual da Juventude e entregou comendas a jovens, representantes e instituições que tiveram atuações destacadas em prol dessa parcela da população. "A Juventude, em razão de vulnerabilidades econômicas e políticas, foi um dos públicos que mais foram afetados desde 2016, com impactos de desemprego, interrupção da formação, precarização de vínculos trabalhistas e impedimento de entrada no mercado de trabalho. Trataram a juventude brasileira como um inimigo do Estado armado. Mas esse tempo ficou para trás", disse a deputada.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte foi ponto de encontro da juventude potiguar na noite desta terça-feira (19). Por iniciativa da deputada Isolda Dantas (PT), o Parlamento realizou Sessão Solene em homenagem à Semana Estadual da Juventude e entregou comendas a jovens, representantes e instituições que tiveram atuações destacadas em prol dessa parcela da população.

Contando com a presença da deputada Divaneide Basílio (PT), além de autoridades e jovens do estado, a solenidade teve apresentações musicais e faz parte das comemorações da Semana Estadual da Juventude no Rio Grande do Norte, que começou no dia 18 de setembro e vai até o dia 29 deste mês, com o tema “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”. Na justificativa do pedido de realização formal da solenidade, Isolda Dantas explicou a importância da Semana para o estado.

"Incialmente cumpre referir o protagonismo da juventude potiguar e, no ano em curso, especialmente a comemoração em nível nacional acerca do transcurso de 10 anos de existência do Estatuto da Juventude. E, no mesmo diapasão, vale ressaltar a importância da Lei Estadual Nº 9.467/2011, a qual institui no calendário oficial norte-rio-grandense a Semana Estadual da Juventude prevendo a realização de atividades de naturezas diversas e com abordagens temáticas direcionadas às juventudes".

Para Isolda Dantas, a discussão sobre as políticas públicas voltadas à juventude e o fomento às atividades dos movimentos estudantis tem um papel transformador na sociedade.

Crédito da(s) Foto(s): Eduardo Maia





Isolda Dantas apontou uma série de matérias que tem levado à discussão no plenário da Assembleia Legislativa, incluindo reservas de vagas em instituição de ensino superior para públicos específicos, gratuidade em transportes e outros pontos ligados à causa da juventude. "Nos orgulhamos de estar ao lado da juventude potiguar. Comecei minha trajetória no movimento estudantil. Além de deputada, sou professora e as lutas da juventude são eixos estruturantes de nosso mandato", afirmou.

Também participando da audiência, o subsecretário da Juventude do Rio Grande do Norte, Gabriel Medeiros, discursou em nome dos homenageados na solenidade. Ele parabenizou pela iniciativa da deputada Isolda Dantas de reunir tantas lideranças do movimento jovem e estudantil. "É uma honra participar e ser homenageado com tantos jovens tão comprometidos. Podemos contar uns com os outros nessa batalha para garantir os direitos e interesses dos jovens", disse.

Na solenidade, uma das homenagens foi ao jovem Giovanne Gabriel de Souza Gomes, assassinado por policiais em 5 de junho de 2020 e que nesta terça-feira estaria completando 21 anos de vida. Para Isolda, o jovem, que queria militar no movimento estudantil e estava estudando e trabalhando, tornou-se um símbolo da luta contra a violência a jovens negros e pobres.