Allyson vai iniciar mais três novas obras do Programa Mossoró Realiza nesta quarta, 20

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, anunciou nesta terça-feira (19), o início de novas obras a partir desta quarta-feira, dia 20. As obras contemplam as áreas de saneamento e pavimentação asfáltica que irão beneficiar importantes regiões da cidade, e acontecerão na Avenida Alberto Maranhão, Avenida Benício Filho e Avenida General Péricles , na Ilha de Santa Luzia.

As obras que serão iniciadas esta semana fazem parte de um plano estratégico de investimentos, o Programa Mossoró Realiza, que busca promover o desenvolvimento sustentável e a modernização da infraestrutura da cidade é melhorar a vida dos mossoroenses.

No dia 16 de agosto, o prefeito Allyson lançou a primeira etapa do Mossoró Realiza, anunciando obras de pavimentação asfáltica, recuperação asfáltica, construção de Centro Comercial, revitalização de praças, construção de Unidade Básica de Saúde na cidade e zona rural e construção de Centro de Atenção Psicossocial, além da construção do Memorial Covid-19 para homenagear as vítimas mossoroenses da pandemia.