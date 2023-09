Vereador Genilson Alves repudia lei que autoriza sacrifício de animais em Apodi

O parlamentar defendeu que o chefe do Executivo apodiense vete a proposta. Segundo Genilson, as discussões em prol da causa animal já comprovaram a senciência dos animais, ou seja, é comprovado que os animais possuem a capacidade de sentir, isso inclui estados e emoções positivos e/ou negativos. “O que me deixa mais triste é o projeto ser aprovado por unanimidade. Não sou um ativista, mas todas as ações relacionadas à causa animal têm minha digital a favor desse ser tão importante, que traz muitas felicidades e contribui muito com a cidade de Mossoró”, afirmou Genilson.