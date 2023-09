Gestão do aeroporto de Mossoró será transferida para a Infraero em 28 de setembro. A governadora Fátima Bezerra anunciou a transferência de outorga do Governo do Estado para a estatal nesta quarta-feira (20), em Brasília. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Filho, virá ao Rio Grande do Norte para a solenidade de assinatura, que acontece na semana em que o Governo do Estado transfere a sede para Mossoró. “Tudo se encaminhando para trazer mais desenvolvimento e turismo para o Rio Grande do Norte”, afirmou a chefe do executivo estadual.

Já existe data para que o aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, comece a ser administrado pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária). A governadora Fátima Bezerra anunciou nesta quarta-feira (20) em Brasília, que a transferência de outorga do Governo do Estado para a estatal será no dia 28 deste mês, na capital do Oeste.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Filho, virá ao Rio Grande do Norte para a solenidade de assinatura, que acontece na semana em que o Governo do Estado transfere a sede para Mossoró.

“Junto com a nossa equipe, quero agradecer a receptividade do ministro Silvio Filho, ocasião em que já fiz o convite a ele para estarmos em Mossoró para a conclusão da transferência de outorga do aeroporto para a Infraero”, disse Fátima. Além do ministro de Portos e Aeroportos, foi confirmada a presença do presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay, em Mossoró.

Na mesma ocasião, a governadora apresentou ao novo auxiliar do presidente Lula o projeto da megaestrutura do porto-indústria verde que será construído em Caiçara do Norte. O equipamento terá destaque nacional e internacional na produção e exportação de hidrogênio verde, marcando de vez a mudança da matriz energética no Rio Grande do Norte.

“Tivemos oportunidade de mostrar ao ministro este nosso projeto moderno, inovador, estruturante para o Rio Grande do Norte e Brasil, que é o nosso porto-indústria verde”, afirmou a governadora, que estava acompanhado dos secretários estaduais Jaime Calado, do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Gustavo Coelho, da Infraestrutura (Sin) e Ana Costa, do Turismo (Setur), além de Hugo Fonseca, coordenador do Desenvolvimento Energético da Sedec.

O ministro Sílvio Filho garantiu apoio do Governo Federal para a implementação do porto-indústria, o que deve geral emprego e renda para o RN e toda a região Nordeste.

Infraero

Abrindo a agenda administrativa em Brasília, a governadora Fátima Bezerra esteve com o presidente da Infraero Rogério Amado Barzellay para tratar, além da parceria do aeroporto de Mossoró, também dos municípios de Caicó e Pau dos Ferros.

