Novo empreendimento do grupo Oitava Rosado prevê a geração de mais 300 empregos em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró segue com a política de incentivo à geração de emprego e renda no município, a partir da instalação de novos empreendimentos. A construção de empresas ainda promove o desenvolvimento do município, beneficiando diversos setores.

Na manhã desta quinta-feira (21), o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, acompanhado de secretários municipais e equipe técnica, visitou obras do novo empreendimento do grupo Oitava Rosado, em construção no bairro Centro, com localização na rua Juvenal Lamartine e avenida Rio Branco – ao lado da Estação das Artes Elizeu Ventania. O espaço abrigará 38 salas comerciais, inclusive uma unidade da rede Smart Fit e estacionamento.

“Mais um empreendimento de um empresário mossoroense, com a construtora mossoroense, tendo a oportunidade de já estar gerando emprego e vai gerar muito mais na sua conclusão. Um empreendimento bem no centro da cidade de Mossoró, no Corredor Cultural, ao lado da Estação das Artes. É um empreendimento importante. Uma terceira academia, com uma abrangência nacional instalada na cidade de Mossoró, além de diversas lojas comerciais e também com o estacionamento no pavimento superior. Isso melhora também a mobilidade da nossa cidade. Mais uma empresa que gera emprego, renda e que tem oportunidade de ter tido o licenciamento, o alvará e tudo isso analisado pela nossa Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos”, destacou Allyson Bezerra.

“Fizemos um estudo nessa região e a partir disso decidimos colocar aqui a Smart Fit e 36 lojas. Queremos transformar isso aqui em um novo modelo de empreendedorismo e geração de emprego e renda. Se você olhar, nós hoje, graças a Deus, investimos em Mossoró e queremos que a cidade cresça. Estamos gerando mais de 300 empregos. Aliado a isso, a Prefeitura apoiando com uma gestão inovadora, trazendo novidades, torcendo pela terra. Mossoró é uma cidade polo tem que se desenvolver. Temos um complexo muito grande de educação, nossa região é rica em petróleo, gás, óleo, sol, ventos”, evidenciou o empresário Elano Cantídio de Medeiros.

Frank Felisardo, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), acompanha a obra e também participou da visita técnica na manhã de hoje.

“A gente visita aqui esse novo empreendimento, com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com o apoio da Prefeitura de Mossoró. A gente vê uma grande evolução na própria cidade, e esse empreendimento traz mais uma evolução para a área comercial, para a área de serviços. É mais emprego, melhoria para a economia, mais renda para o nosso município”, declarou.