“Auto da Liberdade 2023”: estrutura tem sequência e ganha forma na Estação das Artes

O espetáculo “Auto da Liberdade 2023” acontecerá nos dias 27, 28 e 29 deste mês, e os trabalhos para montagem da estrutura têm sequência na Estação das Artes Elizeu Ventania, local do evento. São os preparativos para esse grande espetáculo, que resgata os atos históricos de Mossoró.



“A Prefeitura de Mossoró tem trabalhado bastante para garantir a excelência do ‘Auto da Liberdade 2023’. Além do trabalho artístico que tem sido desenvolvido, o Município dedica-se agora à montagem da estrutura do espetáculo, que dispõe de um enredo marcante e que notabiliza a história de Mossoró”, disse Igor Ferradaes, titular da Secretaria Municipal da Cultura.

O Auto da Liberdade resgata os quatro atos libertários de Mossoró: Motim das Mulheres, a Libertação dos Escravos, a Resistência ao Bando de Lampião e o Primeiro Voto Feminino. Este ano, as apresentações terão início às 20h. Ao todo, considerando elenco e produção, são mais de 140 pessoas envolvidas na construção do evento, entre figurinistas, aderecistas, cenógrafos, ferreiros, marceneiros, produtores, produção musical, coreografia, assistência de direção, maquiagem. Constitui-se um amplo trabalho que oportunizará ao público um momento de revisitação da história.