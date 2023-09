Prefeitura de Mossoró realiza o repasse do pagamento referente ao piso da enfermagem. O repasse foi realizado nesta quinta-feira (21). Através da Lei n.º 69/2023, de autoria do Executivo, o município garantiu o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem, beneficiando diretamente enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem lotados no município de Mossoró. Para assegurar o pagamento do piso, a Prefeitura sancionou a Lei n.º 69/2023, que permite o uso de repasses da União como assistência financeira para a equiparação do valor do piso da categoria. Ao todo, o investimento na folha ultrapassa R$ 930 mil.

O valor pago aos profissionais foi efetivado segundo os repasses da União, através do InvestSUS, conforme parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em Mossoró, centenas de profissionais do município receberam hoje a complementação salarial.

A efetivação do pagamento da primeira parcela do piso nacional da enfermagem, ocorrido nesta quinta-feira (21), reafirma o compromisso e a atenção da Prefeitura de Mossoró com os profissionais da área e, principalmente, com o cumprimento da legislação.