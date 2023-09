Os animais de Caio Mendes fugiram de seu cercado, no Assentamento Sol Nascente, em Mossoró, enquanto ele estava viajando à trabalho. Dois deles conseguiram retornar para casa, mas ainda há 8 desaparecidos. Segundo Caio, a última vez que as novilhas foram vistas, foi na sexta-feira (15), próximo ao condomínio Quintas dos Lagos e, mais tarde, próximo ao Alphaville. O motorista está oferecendo uma recompensa de R$ 3 mil para quem ajudar a localizar o gado. Quem souber qualquer informações sobre eles, pode entrar em contato pelo número (84) 99602-1915, falar com Caio Mendes.