Prefeitura arboriza Avenida Lauro Monte Filho em parceria com o Sindilojas

Em parceria com a Prefeitura, o Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (Sindilojas) realizou neste sábado, 23, uma grande ação de arborização na avenida Lauro Monte. A atividade fez parte da abertura do calendário de ações comemorativas aos 80 anos de atuação do sindicato e teve como objetivo homenagear personalidades e entidades empresariais que impactaram a economia mossoroense.

“É uma ação totalmente sustentável, a gente pensou em uma ação diferenciada, né, uma ação singela, porém muito importante pra gente, porque a gente sabe que plantar é continuar e trabalhamos nessa perspectiva, de dar continuidade a trabalhos, a proposta, ajudando a cidade a progredir. A gente que faz o comércio mossoroense, juntamente com as entidades, sente-se honrado em hoje plantar aqui essas árvores, juntamente com essa pedra fundamental, dando alusão àqueles diretores que passaram por essa entidade, que são tão significantes pra gente. E também sem sombra de dúvidas, a Prefeitura, através do Prefeito Allyson e toda a sua equipe, nos recebe de braços abertos. A gente vê a Prefeitura como um grande parceiro e aliado em bons projetos como esse”, enfatizou o presidente do Sindilojas, Michelson Frota.





A ação marcou de forma agradável a comemoração e mobilizou toda a comunidade. Mesmo sob um céu claro e ensolarado, equipes da Secretaria de Meio Ambiente e voluntários se reuniram em um gesto de cuidado com a natureza e compromisso com o futuro sustentável.

O chefe do Executivo municipal também destacou as ações que marcaram a comemoração aos 80 anos do Sindilojas e parabenizou os envolvidos.

“É um momento muito importante, onde cada árvore que aqui é plantada é uma vida, é uma história. E, acima de tudo, é acenar para a nossa população o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente e com a defesa daquilo que a gente acredita que é o emprego, que é a renda, que é a oportunidade. Então, está de parabéns aqui à diretoria do Sindilojas, está de parabéns a Fecomércio pela iniciativa em parceria com a Prefeitura de Mossoró”, enalteceu o prefeito Allyson Bezerra.





O momento não somente simbolizou a importância da preservação da natureza, mas reforçou os laços entre familiares e amigos, que se uniam cada vez mais naquele instante, num senso de solidariedade que deve ser levado para além do evento. Ainda mais, a oportunidade de lembrar que cada pequeno gesto se reflete em um impacto significativo. A ação também deixou um legado, tanto de responsabilidade ambiental como de reconhecimento aos homenageados

“É um momento muito importante, são 80 anos de história de um sindicato que vem trabalhando pelo desenvolvimento do setor de comércio, de serviço, de turismo, mas também pelo desenvolvimento socioeconômico de Mossoró e do Rio Grande do Norte e aqui o sindicato é forte, tem uma atuação muito participativa. Portanto, hoje é um dia de festa, um dia de comemoração, esse lançamento aqui dos 80 anos do sindicato e com esse evento maravilhoso que é o plantio de árvores homenageando as instituições e as pessoas que tanto contribuíram para o sindicato”, frisou Marcelo Queiroz, presidente da Fercomércio RN.