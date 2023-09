Ao lado da senadora Zenaide, Allyson autoriza construção da UBS do bairro Sumaré

“É um momento muito importante já com os trabalhadores aqui. Essa UBS que é muito sonhada, aguardada há anos pela população do Cidade Alta; Cidade Jardim; Sumaré, de toda essa região. Não tenham dúvidas que a obra será tocada com muita velocidade. E estará preparada para receber uma equipe multiprofissional que vai poder atender todas essas comunidades e acabar com o sufoco", destacou Allyson Bezerra. "Eu observava as Unidades de Saúde de Mossoró, e vi que eram casas alugadas. Então, eu assumi o compromisso que, enquanto for senadora, irei investir na Saúde da cidade e com essa parceria com a prefeitura eu já destinei emendas para quatro unidades básicas de saúde para cidade, além de 10 postos de saúde para zona rural. Fico muito feliz em está hoje aqui presente na assinadora da ordem de serviço dessa unidade do Sumaré, que irá atender não só esses bairros, mas outros vizinhos", declarou Zenaide..

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta sexta-feira (22) a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Alto do Sumaré. Obra importante para os moradores daquela região, que ira beneficiar milhares de pessoas. O equipamento faz parte do pacote de obras do programa “Mossoró Realiza”. Maior programa de investimentos da cidade, transformando os sonhos dos cidadãos mossoroenses em ação concreta da gestão municipal. A obra conta com investimento de R$ 1.898.093,76 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil noventa e três reais e setenta e seis centavos) com 467,81 m² de área construída localizada na rua Jardim Ipê.

O prefeito Allyson Bezerra deu a ordem de serviços e acompanhou o início da construção desse importante equipamento, acompanhado de secretários, equipe técnica, prefeitura, vereadores e da senadora da República Zenaide Maia, que destinou recursos para essa e outras importantes obras na cidade.

“É um momento muito importante já com os trabalhadores aqui. Essa UBS que é muito sonhada, aguardada há anos pela população do Cidade Alta; Cidade Jardim; Sumaré, de toda essa região. Não tenham dúvidas que a obra será tocada com muita velocidade. E estará preparada para receber uma equipe multiprofissional que vai poder atender todas essas comunidades e acabar com o sufoco", destacou o chefe do Executivo.





“A UBS pretende desenvolver uma atenção integral que impacte nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Essas instituições promovem os atendimentos básicos e gratuitos nas áreas de Pediatria; Ginecologia; Clínica Geral; Enfermagem e Odontologia; oferecendo consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, fornecimento de medicação e encaminhamentos adequados para outras especialidades. Uma UBS que ira atender toda essa região”, destacou Morgana Dantas, titular da Secretaria Municipal de Saúde.

Moradores comemoraram o início da obra, a concretização de um sonho. ”Pra mim é um privilégio, porque a agente passa por dificuldade para ser atendido, tendo que se deslocar para o Alto de São Manoel. Graças a Deus está chegando essa oportunidade aqui pra nós que somos moradores do Sumaré, pra mim é um privilégio”, declarou a dona de casa Irani Francisca da Silva.

"O 'Mossoró Realiza' chegando agora no Sumaré, um sonho antigo da população, desde que entramos, que solicitava a UBS pra comunidade. Então, iniciamos as obras da UBS, uma obra com mais de 400 metros quadrados que vai atender toda a população do grande Alto do Sumaré. É o 'Mossoró Realiza' realmente, realizando sonhos com conforto e a qualidade que a população merece", pontuou Rodrigo Lima, titular da Secretária Municipal de Infraestrutura.

"Dez anos era a nossa espera. Hoje é uma esperança que a gente tem, que ele (prefeito) está cumprindo com o que ele prometeu, coisas que outros governantes prometeram e não cumpriram. E pra gente é uma grande vitória, é uma grande bênção, que é um posto de saúde para uma comunidade muito grande", agradeceu a auxiliar de serviços gerais Luciana Melo.

A senadora Zenaide Maia reforçou a parceria com a Prefeitura de Mossoró. "Eu assumi esse compromisso com Mossoró, enquanto Zenaide for senadora nós temos essa parceria com a Prefeitura. São quatro unidades básicas de saúde na cidade e dez na zona rural. É possível, sim, ter uma saúde de qualidade, e um bairro desse tamanho com uma unidade de saúde digna", concluiu.