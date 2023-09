MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 25/09/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Prefeitura de Mossoró autoriza abertura de concurso para auditor fiscal, procurador e analista

“Vocês vão se deslumbrar com a história do nosso povo”, diz Gledson Lopes sobre a reabertura do Museu Histórico Lauro da Escóssia ao público

Ao lado da senadora Zenaide, Allyson autoriza construção da UBS do bairro Sumaré

Prefeitura arboriza Avenida Lauro Monte Filho em parceria com o Sindilojas; atividade faz parte das atividades alusivas aos 80 anos da entidade, que tem como objetivo homenagear personalidades que impactaram a economia mossoroense

Encontro sobre atualizações do Programa Garantia-Safra 2023/2024 acontecerá em Mossoró no próximo dia 27

Motorista oferece recompensa de R$ 3 mil para quem encontrar 8 novilhas que fugiram do curral no assentamento Sol Nascente, em Mossoró

“Prazer enorme está aqui na cidade de Mossoró”, diz ciclista sobre a Prova Ciclística Governador de Dix-Sept Rosado, que reuniu mais de 200 atletas em Mossoró neste final de semana; Veja lista de vencedores no Portal MOSSORÓ HOJE.

Prefeitura convoca comerciantes inscritos para o credenciamento no “Auto da Liberdade 2023”

ESTADO

3R Petroleum anuncia paralisação da Refinaria Clara Camarão por 90 dias e assusta empresários que estão sem receber por serviços prestados

Amputações de pés e pernas em decorrência do diabetes batem recorde no Brasil; No Rio Grande do Norte, os números reduziram ao longo desse período.

"Operação Habilis Facilis": servidores do Detran/RN são afastados por corrupção e falsificação de dados na emissão de Carteira Nacional de Habilitação

Governo do RN anuncia reforma de 5 hospitais públicos com investimento de R$ 20 milhões

DNIT interdita BR 304, no acesso a cidade de Upanema, a partir desta segunda-feira; obras devem ser concluídas em 3 meses

POLÍCIA

Três delegacias da Polícia Civil somam forças para prender o perigoso Juca, de Alexandre, no bairro 13 de Maio, em Mossoró

NACIONAL

Deputado Bolsonarista Nikolas Ferreira vira réu por expor adolescente transexual nas redes sociais em 2022 e espalha notícia falsa afirmando que o Governo Federal vai adotar banheiros unissex nas escolas

São Paulo, enfim, campeão brasileiro, após derrotar o Flamengo no primeiro jogo e empatar no segundo com um belo gol de Rodrigo Nestor