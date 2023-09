PMM autoriza concurso para a Procuradoria-Geral do Município e Secretaria da Fazenda. As oportunidades são para as áreas de Direito, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação e Engenharia. A seleção se dará por meio de concurso público com provas e provas de títulos a ser organizado por instituição especializada contratada para este fim.

A Prefeitura de Mossoró anunciou, por meio do Decreto nº 6.907, publicado no Diário Oficial de Mossoró, autorização para abertura de concurso público. O certame será realizado para preenchimento de vagas na Procuradoria-Geral do Município e na Secretaria Municipal da Fazenda.

As oportunidades são para as áreas de Direito, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação e Engenharia.

A seleção se dará por meio de concurso público com provas e provas de títulos a ser organizado por instituição especializada contratada para este fim. Na Procuradoria-Geral do Município as vagas são para Procurador Municipal - Área do Direito; Analista da Procuradoria Geral do Município - Área do Direito; Analista da Procuradoria Geral do Município - Área de Ciências Contábeis.

Para a Secretaria Municipal da Fazenda, as vagas são para auditores fiscais de tributos municipais nas áreas do Direito; Ciências Contábeis; Área da Tecnologia da Informação; e Engenharia.

A autorização para abertura do concurso público reafirma o compromisso do Poder Executivo com o zelo à gestão pública, na perspectiva de organizar e adequar o quadro funcional dos servidores, com a proposta de ampliar serviços e melhorar cada vez mais o atendimento prestado à população mossoroense.