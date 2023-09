Mossoró Realiza: Rua Manoel Amâncio Rebouças Neto, no Sumaré, recebe pavimentação asfáltica

O desenvolvimento da cidade acontece com ações efetivas que transformam a vida do cidadão. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), iniciou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira 25, a pavimentação asfáltica da rua Manoel Amâncio Rebouças Neto, bairro Sumaré. A obra impactará diretamente em melhorias na mobilidade urbana, com qualidade no fluxo do trânsito para motoristas, motociclistas e pedestres, além da valorização dos imóveis.

A espera acabou. A via beneficiada é uma das mais movimentadas da localidade e há bastante tempo a população esperava por essa benfeitoria. Compromisso da gestão municipal que se transforma em realidade por meio do programa "Mossoró Realiza", com investimento de 920 mil reais.



“Estamos com mais essa obra do ‘Mossoró Realiza’ chegando ao Sumaré. É um compromisso da Prefeitura com a população. Quase um quilômetro de extensão de asfalto, com investimento de 920 mil reais, área de 6.300 metros quadrados”, destacou Josenildo Gomes, diretor executivo de obras viárias da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Os moradores reconhecem o trabalho desenvolvido pela gestão municipal e agradecem por transformar o sonho da população em realidade. “É uma alegria para nós. Vai ficar cada vez melhor a passagem das pessoas. Os motoristas vão ter que respeitar uns aos outros. O trânsito vai ficar cada vez mais calmo”, relatou a dona de casa Maria da Conceição.

Para a dona de casa Maria José Medeiros de Araújo, a obra de asfalto, além de melhorar o trânsito, também irá valorizar seu imóvel. “O que eles estão fazendo aqui é ótimo, aqui vai ficar bom mesmo. É uma coisa que vai melhorar a rua da gente e tudo fica mais valorizado. Estou gostando demais. Vai valorizar minha casa e a de todos”, disse a moradora.

O aposentado Aluísio Dantas mora há 18 anos na comunidade e agradeceu a chegada do asfalto, além de outras melhorias na localidade. “Moro há 18 anos nessa rua e nunca fizeram um asfalto aqui. Esse prefeito é diferente dos outros, que prometeram e nunca fizeram nada. O homem é esse, não tem outro não. Homem de palavra”, concluiu.