Prefeitura de Guamaré publica edital de concurso público com 274 vagas para diversos cargos. Os convocados atuarão em unidades da administração direta do município, de acordo com a necessidade dos órgãos. São ofertados cargos para os níveis médio e superior, com vagas destinadas à ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PCD). As inscrições ocorrerão entre 27 de setembro a 06 de novembro, através do site da Funcern, banca responsável pelo certame. As taxas variam de R$ 90 a R$ 110, conforme o cargo escolhido.

FOTO: REPRODUÇÃO