28 SET 2023 | ATUALIZADO 12:41
UNP SETEMBRO 2023
CONCURSOS
26/09/2023 09:04
Atualizado
26/09/2023 09:04

Prefeitura de Guamaré publica edital de concurso público com 274 vagas para diversos cargos

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Os convocados atuarão em unidades da administração direta do município, de acordo com a necessidade dos órgãos. São ofertados cargos para os níveis médio e superior, com vagas destinadas à ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PCD). As inscrições ocorrerão entre 27 de setembro a 06 de novembro, através do site da Funcern, banca responsável pelo certame. As taxas variam de R$ 90 a R$ 110, conforme o cargo escolhido.
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Prefeitura de Guamaré publica edital de concurso público com 274 vagas para diversos cargos. Os convocados atuarão em unidades da administração direta do município, de acordo com a necessidade dos órgãos. São ofertados cargos para os níveis médio e superior, com vagas destinadas à ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PCD). As inscrições ocorrerão entre 27 de setembro a 06 de novembro, através do site da Funcern, banca responsável pelo certame. As taxas variam de R$ 90 a R$ 110, conforme o cargo escolhido.
FOTO: REPRODUÇÃO
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A Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Administração, publicou, nesta segunda-feira (25), o edital de concurso público que oferece 274 vagas para provimento de cargos no quadro efetivo de pessoal.

Os convocados atuarão em unidades da administração direta do município, de acordo com a necessidade dos órgãos.

São ofertados cargos para os níveis médio e superior, com vagas destinadas a ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PCD). A banca responsável pelo certame será a FUNCERN..

As inscrições ocorrerão entre 27 de setembro a 06 de novembro, através do endereço eletrônico da organizadora (www.funcern.br). As taxas variam de R$ 90 a R$ 110, conforme o cargo escolhido.

Conforme o edital, as provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 10 de dezembro de 2023.

Confira o total de vagas e cargos ofertados:

23 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

23 – AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS

02 – FISCAL DE VIGIL NCIA SANITÁRIA

02 – FISCAL DE OBRAS

02 – AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS

02 – FISCAL DE MEIO AMBIENTE

01 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO

02 – ASSESSOR DA PROCURADORIA

50 – PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (PEDAGOGO)

70 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I (PEDAGOGO)

05 – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (EDUCAÇÃO FÍSICA)

04 – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (INGLÊS)

04 – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (ARTES)

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – LÍNGUA PORTUGUESA

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – MATEMÁTICA

01 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – HISTÓRIA

01 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – CIÊNCIAS

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – GEOGRAFIA

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – INGLÊS

08 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – ENSINO DE ARTE

01 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – EDUCAÇÃO FÍSICA

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – QUÍMICA

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – INTÉRPRETE DE LIBRAS

16 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SAÚDE DA FAMÍLIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PROGRAMA SAÚDE BUCAL

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOPEDIATRIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PRÓTESE DENTÁRIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ORTODONTIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – IMPLANTODONTIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PRÓTESE BUCO-MAXILO-FACIAL

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOGERIATRIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PARA NECESSIDADES ESPECIAIS

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOLOGIA DO TRABALHO

08 – ENFERMEIRO – SAÚDE DA FAMÍLIA

01 – FISIOTERAPEUTA

01 – FONOAUDIÓLOGO

01 – MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA

01 – MÉDICO – ANGIOLOGIA

01 – MÉDICO – CARDIOLOGIA

01 – MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA

01 – MÉDICO – COLOPROCTOLOGIA

01 – MÉDICO – DERMATOLOGIA

01 – MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

01 – MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA

01 – MÉDICO – GERIATRIA

01 – MÉDICO – INFECTOLOGIA

01 – MÉDICO – MASTOLOGIA

01 – MÉDICO – NEUROLOGIA

01 – MÉDICO – OFTALMOLOGIA

01 – MÉDICO –ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

01 – MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA

01 – MÉDICO – PSIQUIATRIA

01 – MÉDICO – SAÚDE DA FAMÍLIA

01 – MÉDICO – REUMATOLOGIA

01 – MÉDICO – UROLOGIA

01 – MÉDICO VETERINÁRIO

01 – NUTRICIONISTA

01 – PSICÓLOGO

01 – TERAPEUTA OCUPACIONAL

Veja AQUI o edital completo.



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