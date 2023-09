Temperatura deve ficar 5ºC mais alta em 50 cidades do RN; veja dicas para economizar energia. No Rio Grande do Norte, temperaturas acima dos 39ºC já foram registradas ao longo desta semana em Acari, Angicos, Caicó, Currais Novos e Timbaúba dos Batistas. Os termômetros deverão ficar nessa média em plena primavera, época de temperaturas historicamente mais amenas. O calor intenso requer mais cuidados em relação à saúde e ao uso de equipamentos como ventiladores e ares-condicionados. Para se refrescar sem a conta de energia de energia pesar no bolso, a Neoenergia Cosern montou um guia com dicas valiosas de economia de energia.

Pelo menos até a próxima sexta-feira, 29 de setembro, a maioria das cidades brasileiras deverá registrar temperaturas acima da média histórica, no que está sendo chamado de “onda de calor”.

No Rio Grande do Norte, temperaturas acima dos 39ºC já foram registradas ao longo desta semana em Acari, Angicos, Caicó, Currais Novos e Timbaúba dos Batistas. Os termômetros deverão ficar nessa média em plena primavera, época de temperaturas historicamente mais amenas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor para 50 cidades do Rio Grande do Norte, com temperaturas até 5ºC acima da média histórica, o que requer mais cuidados em relação à saúde e ao uso de equipamentos como ventiladores e ares-condicionados.

Por causa desse calor excessivo, o consumo de energia elétrica deverá subir 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme estimativa do Operador Nacional do Sistema (ONS), e representa 75,2 mil megawatts médios (MW) consumidos a mais.

Para se refrescar sem a conta de energia de energia pesar no bolso, a Neoenergia montou um guia com dicas valiosas de economia de energia.

Dicas

- Otimize o uso do chuveiro elétrico, ajustando-o para a posição "verão". Quanto mais baixa a temperatura da água, menor será o consumo.

- Ajuste o termostato do ar-condicionado para 23°C e utilize o timer para evitar seu funcionamento desnecessário.

- Após resfriar o ambiente com o ar-condicionado, use ventiladores para manter uma temperatura agradável. Lembre-se de mantê-los limpos para um desempenho econômico.

- Evite abrir a geladeira com frequência, pois a entrada de calor aumenta o consumo de energia. Certifique-se de que o aparelho esteja em um local bem ventilado, com espaço de pelo menos 15 centímetros entre ele e as paredes/armários. Verifique periodicamente a borracha de vedação para evitar desperdício de energia.

- Use fornos e ferros elétricos com parcimônia. Otimizar o uso desses equipamentos evita ligá-los e desligá-los com frequência.