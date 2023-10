[COLUNA ESPLANADA] Ministros palacianos e líderes da base reforçam articulação para neutralizar poder de Lira

[COLUNA ESPLANADA] O presidente Lula da Silva cansou de ser refém do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e de suas infinitas demandas pelo Poder na Esplanada em troca da governabilidade. Ministros palacianos e líderes da base reforçaram a articulação para neutralizar o poder de Lira, e emplacar em fevereiro de 2025 o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) como sucessor. Com isso, Lula resolveria dois problemas. Afastaria um bolsonarista da relação diária (e sua constante insaciedade por cargos) e chamaria de vez para a base o Republicanos, que reabria as portas com o forte eleitorado evangélico. A bancada “republicana” se esforça em se dizer neutra, mas está louca (até Marcos Pereira, o presidente do partido) para voltar a chutar portas no Palácio. O Governo considera que Lira já começou a perder poder na Câmara.

Lira fora

Conflito de interesses

A licitação para escolher o novo operador do aeroporto de Cabo Frio tem sido marcada por atrasos e adiamentos. Há conflitos de interesses e suspeita de favorecimento da Aeropart (atual concessionária) por parte de funcionários municipais, como a mudança do edital para excluir a exigência de experiência com helicópteros. David Figueiredo, atual procurador de Cabo Frio, por exemplo, já advogou para a Aeropart.

Apetite

Presidente da CCJ, o senador David Alcolumbre (União-AP) está se achando no Governo Bolsonaro, quando mandou muito na Esplanada – e emplacou o presidente do Senado. Agora, sob Lula da Silva, pede a vice-presidência de Governo da Caixa e a presidência da Ativos, uma subsidiária do BB.





Numa salinha

O almirante Flávio Rocha, o ex-todo poderoso no Palácio do Planalto no Governo Bolsonaro, sumiu do mapa. Ele está quieto numa salinha nas dependências da Marinha em Brasília, com três funcionários. Tem ainda direito a carro e motorista. Rocha tornou-se mais um assessor, discreto, do atual comandante.

Chefe

A maioria da bancada de deputados do PSD está brava, mas quieta, com o presidente Gilberto Kassab. “Ele não entra em bola dividida, não nos defende e tenta nos enrolar sendo super gentil com os nossos pleitos. Mas atender que é bom nada”, dizem líderes de diferentes Estados que circulam por Brasília. Falta falar isso ao chefe.

Que medo é esse?

O senador Otto Alencar (PSD-BA) foi visto com dois policiais do Senado dentro do aeroporto de Brasília ao desembarcar dias atrás. É uma frescura..ops, uma medida autorizada pela Casa para quem a requisita.

Eldorado

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com pedido judicial para que seja mantida a proibição da venda da Eldorado Brasil para a Paper Excellence. A empresa indonésia, até o momento, não apresentou as autorizações do Incra e do Congresso Nacional, que são mandatórios para uma companhia estrangeira comprar terras brasileiras.

