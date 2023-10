Projeto “Arte Potiguar” é iniciado com a Feira Semanal de Artesanato no Memorial da Resistência. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT). Ao todo, 90 artesãos do município estão habilitados para participarem do projeto e exporem suas produções no local. Houve um chamamento público de todos os artesãos do município, cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro dos Artesãos do Brasil (SICAB). A feira de artesanato no Memorial da Resistência ocorrerá aos sábados e domingos, das 16h às 20h.

A Prefeitura de Mossoró iniciou neste domingo (8) o projeto “Arte Potiguar”, com a Feira Semanal de Artesanato. Agora, o artesão mossoroense exporá seus produtos no Memorial da Resistência, localizado na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural.

A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT). Ao todo, 90 artesãos do município estão habilitados para participarem do projeto e exporem suas produções no local. Houve um chamamento público de todos os artesãos do município, cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro dos Artesãos do Brasil (SICAB).

O objetivo da feira é promover o desenvolvimento turístico da cidade, mediante exposição, divulgação e comercialização de produtos, resultantes de trabalhos que demonstrem em arte a cultura local e proporcione ao turista mais uma oportunidade de entretenimento.

Titular da Sedint, Frank Felisardo esteve presente na abertura do espaço e destacou a importância da valorização do artesanato mossoroense e o número de profissionais que se inscreveram para participar do projeto “Arte Potiguar”.

“Estamos nesse dia iniciando a feira de artesanato no projeto ‘Arte Potiguar’. A gente fica muito feliz com o resultado do chamamento que realizamos e conseguimos 90 artesãos habilitados. Semanalmente estaremos aqui no calçadão do Memorial da Resistência, valorizando nossa cultura e o artesão mossoroense, como também desenvolvendo a economia da nossa cidade”.

Os artesãos habilitados comemoram o espaço para a exposição de seus produtos. Foi o caso da artesã Fátima Nascimento. A mossoroense é artesã há 27 anos. “Estou muito feliz vendo todo mundo expondo seus produtos. É um espaço que a gente vem buscando há muito tempo. É um local muito bacana e turistas vêm para ver as coisas de Mossoró”, frisou.

Raquel Medeiros trabalha com artesanato há 3 anos e também está habilitada a expor seus produtos no Memorial. Ela destacou a importância do espaço conseguido para a exposição dos produtos, como também o horário e os dias que a feirinha será realizada.

“Quando a gente ganha esse espaço, no coração da cidade e em um dia de tamanho movimento que são os finais de semana, quando a gente tem o maior fluxo de turismo, é muito importante porque conseguimos manter nossa renda. Esse espaço dá condições para outras pessoas conhecerem nosso trabalho”, disse.

Moradora do bairro Belo Horizonte, Auriene Nogueira estava no Memorial da Resistência e levou uma lembrança da feira de artesanato. “Essa feira aqui instalada no Memorial da Resistência está muito legal. Estou aqui para adquirir alguns itens para mim”, enfatizou.

A feira de artesanato no Memorial da Resistência ocorrerá aos sábados e domingos, das 16h às 20h.