Mossoró deve fechar o ano com saldo positivo de 6 mil empregos formais, projeta Fecomércio RN

Os números registrados no acumulado em 2023, de janeiro a agosto, reforçam o crescimento do saldo de empregos de Mossoró em relação ao ano passado. O destaque é o segmento do Comércio, que viu o número de novas carteiras de trabalho assinadas sair de 40 para 404 (+910%); enquanto os negócios que atuam com Serviços apresentaram saldo de 2.905 vagas até o oitavo mês do ano – 569 postos de trabalho (+24,4%) a mais do que em 2022, quando o setor somava 2.336 vagas. A projeção é que até o final do ano, as empresas da capital do Oeste terminem 2023 com um saldo positivo de 6 mil empregos formais, um crescimento de aproximadamente 50% em relação ao desempenho observado no ano passado.

As empresas da capital do Oeste devem terminar 2023 com um saldo positivo de 6 mil empregos formais, um crescimento de aproximadamente 50% em relação ao desempenho observado no ano passado. A projeção do Instituto Fecomércio RN (IFC) parte dos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mostram saldo positivo de 1.409 carteiras assinadas em agosto – acréscimo de 498 vagas (+54,7%) em comparação ao mesmo período de 2022.



Apesar de ter registrado seu melhor desempenho de 2023 em agosto, com a abertura de 5.975 vagas, o saldo de empregos formais do Rio Grande do Norte caiu em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram criados 6.858 postos de trabalho. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (Sindilojas Mossoró) e vice-presidente da Fecomércio RN, Michelson Frota, o contraste entre os números do estado e do município reflete a força das atividades do setor agrícola e petrolífero.



“Mossoró foi beneficiada pela retomada do polo petrolífero e a ampliação da área plantada, que também tiveram um impacto muito expressivo nos negócios que atuam nos setores do Comércio e de Serviços. Em agosto, nosso Comércio criou 381 vagas, um crescimento de mais de 1.000% em relação às 33 vagas abertas no mesmo período do ano passado. O saldo do setor de Serviços, por sua vez, cresceu mais de 520% – saltando de 35 para 220 postos de trabalho”, explicou Frota.



Os números registrados no acumulado em 2023, de janeiro a agosto, reforçam o crescimento do saldo de empregos de Mossoró em relação ao ano passado. O destaque é o segmento do Comércio, que viu o número de novas carteiras de trabalho assinadas sair de 40 para 404 (+910%); enquanto os negócios que atuam com Serviços apresentaram saldo de 2.905 vagas até o oitavo mês do ano – 569 postos de trabalho (+24,4%) a mais do que em 2022, quando o setor somava 2.336 vagas.



De acordo com o vice-presidente da Federação, o saldo positivo de empregos formais é um indicador de otimismo para o setor produtivo. “Se nossa projeção for confirmada, esse aumento expressivo no número de carteiras assinadas terá um impacto grandioso na geração de renda em Mossoró. Com mais gente trabalhando, o poder de consumo das famílias certamente crescerá e todo mundo vai sair ganhando – tanto quem compra, quanto quem vende”, ressaltou Michelson.