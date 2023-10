IFRN está com processo seletivo aberto para preenchimento de 638 vagas em cursos de graduação. A seleção utilizará, para classificação dos candidatos, as notas obtidas nas edições 2020, 2021 e 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Divulgadas pelos Editais nº 71 e nº 72/2023 da Pró-Reitoria de Ensino (Proen/IFRN), as ofertas são para os campi Caicó; Canguaretama; Ipanguaçu; João Câmara; Macau; Natal-Central; Natal-Zona Leste (EaD); Natal-Zona Norte; Nova Cruz; Parnamirim; Pau dos Ferros; Santa Cruz São Gonçalo do Amarante; e São Paulo do Potengi. As inscrições seguem abertas até as 17h do dia 6 de novembro, no Portal do IFRN.

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu processo seletivo para 638 vagas em cursos de graduação. A seleção utilizará, para classificação dos candidatos, as notas obtidas nas edições 2020, 2021 e 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Divulgadas pelos Editais nº 71 e nº 72/2023 da Pró-Reitoria de Ensino (Proen/IFRN), as ofertas são para os campi Caicó; Canguaretama; Ipanguaçu; João Câmara; Macau; Natal-Central; Natal-Zona Leste (EaD); Natal-Zona Norte; Nova Cruz; Parnamirim; Pau dos Ferros; Santa Cruz São Gonçalo do Amarante; e São Paulo do Potengi.

As inscrições seguem abertas até as 17h do dia 6 de novembro deste ano, exclusivamente via internet, no Portal do Candidato, através do endereço eletrônico de processos seletivos do IFRN. Os interessados devem informar, no momento da inscrição, o ano da edição do Enem que deseja utilizar.

CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES: INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE OUTUBRO

Também está aberto o processo seletivo para os cursos técnicos profissionalizantes do IFRN. Ao todo, são ofertadas, 1076 vagas, com ingresso no semestre letivo 2024.1, destinadas a quem já concluiu o ensino médio.

Os cursos, com cerca de dois anos de duração, são gratuitos e ofertados pelas unidades do IFRN em Apodi; Ipanguaçu; Mossoró; Natal-Central; Natal-Cidade Alta; Natal-Zona Leste; Natal-Zona Norte; Nova Cruz; Parelhas; Parnamirim; Santa Cruz; e em São Paulo do Potengi.

O processo seletivo segue com inscrições abertas, no valor de R$ 30, abertas até o dia 15 de outubro. A ação deve ser feita de forma on-line, na Área do Candidato, no sítio da Fundação de Apoio ao IFRN (Funcern), que está realizando o processo seletivo. As provas do processo seletivo estão previstas para o dia 26 de novembro, no horário das 13h às 17h (horário oficial local), nas cidades onde as candidatas e os candidatos, se aprovados, serão matriculados e frequentarão os cursos. A seleção será realizada através de provas de Língua Portuguesa, Matemática e uma produção textual.