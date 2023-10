MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Servidores municipais tem até o próximo dia 27 para atualizar o Censo Previdenciário 2023

Operação "Zero Grau" resulta na apreensão de 10 motocicletas e 5 autuações de condutores em Mossoró

Equipes de limpeza da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Mossoró limpam logradouros públicos num dia o local já começa a acumular lixo, poda de árvores e tralha de construção (O repórter Wesley Duarte entra ao vivo)

Mossoró deve fechar o ano com saldo positivo de 6 mil empregos formais, projeta Fecomércio RN

Prefeitura realiza "Festa das Crianças" na Estação das Artes nesta quinta-feira

Mossoró será sede do legislativo estadual em novembro e receberá o projeto “Assembleia e Você”

O MOSSORÓ HOJE cria editoria de NEGÓCIOS, um espaço para oportunidades de investimentos

ESTADO

DNIT duplica mão de obra na recuperação da BR 110, trecho perigoso entre Mossoró e Upanema

IFRN está com processo seletivo aberto para preenchimento de 638 vagas em cursos de graduação e mais de mil para cursos técnicos profissionalizantes

Governo do RN decreta ponto facultativo no dia 13 de outubro; gestores podem decidir sobre a adesão

Municípios do Rio Grande do Norte vão detalhar ao Governo o que querem em obras do novo PAC

POLÍCIA

Princípio de incêndio atinge Assembleia de Deus no bairro Boa Vista

Operário morre após ser atingido por tampa de motor na zona rural de Mossoró

Policia registra Crime brutal na cidade de Apodi, homem estupra, mata e toca fogo em mulher, suspeito já está preso

INTERNACIONAL

Governo planeja buscar 900 brasileiros em Israel de terça até sábado, e deverá fazer negociação com Hamas para a retirada de 25 brasileiros da Faixa de Gaza

Avião da Fab que partiu de Natal para repatriar Brasileiros que estão em Israel, está em Roma, aguardando autorização para pousar em Israel e resgatar os brasileiros

Mesmo com o Irã anunciando que não apoia o Hamas, preço do Petroleo dispara com a guerra entre Palestino e Israelenses