Retrocesso: comissão da Câmara aprova projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo

Comissão da Câmara aprova projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A aprovação da proposta contraria a atual jurisprudência brasileira. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a união entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. O parecer do relator, deputado Pastor Eurico (PL-PE), recebeu 12 votos favoráveis e cinco contrários. A proposta ainda será analisada nas comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial; e de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Se for aprovada, seguirá para o Senado.

FOTO: REPRODUÇÃO