Mais de 930 participantes do “Jovem do Futuro” recebem duas parcelas das bolsas do programa. O pagamento da bolsa foi realizado nesta segunda-feira (9). A comissão organizadora segue, agora, no processo de regulação dos dados cadastrais de jovens que não preencheram em tempo hábil o formulário de abertura de conta para encaminhar à Caixa Econômica Federal.

“Enquanto coordenação do programa “Jovem do Futuro” estamos felizes em poder ver cumprida essa primeira etapa com os jovens, podendo realizar o pagamento das bolsas, um dinheiro que certamente fará a diferença na vida deles e das suas famílias e sendo um incentivo a mais, para que eles possam estar olhando para sua carreira profissional, para o seu futuro com mais entusiasmo e com mais vontade de seguir em frente”, declarou Sheyla Pedrosa, participante da comissão organizadora do programa.

“Estamos trabalhando para que em breve os jovens que ainda não receberam o pagamento, por atraso na entrega do formulário de abertura de conta, possam receber também o pagamento das bolsas”, concluiu Sheyla Pedrosa.