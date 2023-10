Neilton Diógenes destaca projetos sociais, educacionais e científicos do RN. Um dos projetos citados pelo parlamentar foi o primeiro museu indígena do RN, localizado na cidade de Apodi e inaugurado em julho deste ano. O Museu do Índio Luiza Cantofa preserva a memória e a identidade dos povos indígenas, além de reunir artefatos de grupos que viveram na cidade e em outras regiões do Estado.

O deputado estadual Neilton Diógenes (PL) parabenizou nesta quarta-feira (11), no horário destinado aos oradores, projetos educacionais, científicos e sociais que têm ganhado destaque no Rio Grande do Norte.

Um dos projetos citados pelo parlamentar foi o primeiro museu indígena do RN, localizado na cidade de Apodi e inaugurado em julho deste ano. O Museu do Índio Luiza Cantofa preserva a memória e a identidade dos povos indígenas, além de reunir artefatos de grupos que viveram na cidade e em outras regiões do Estado.

“Entre 100 roteiros de educação pedagógica do Brasil, tivemos uma premiação no município de Apodi com esse primeiro museu indígena do RN e o sítio arqueológico do Lajedo Soledade. Esses dois pontos foram avaliados e vistos como ambientes em que se pode trabalhar a educação pedagógica”, comemorou.

Neilton Diógenes também parabenizou um projeto do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) que foi premiado entre os 20 melhores projetos científicos do Brasil. Segundo ele, os estudantes fizeram um protótipo de uma cadeira de rodas visando a inclusão de alunos e profissionais que sejam cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida e que residam em zonas rurais ou de difícil acesso.

“É algo a celebrar, é algo a se comemorar, porque nós, que enfatizamos a importância da educação, da pesquisa, da extensão, sabemos do potencial que isso desperta em cada jovem, a curiosidade do aprender e a busca por novos projetos que melhorem a vida do cidadão”, afirmou.

O parlamentar também mencionou o evento denominado “Ciranda Encantada”, ocorrido na cidade de Apodi. A iniciativa visa levar cultura, músicas e brincadeiras para mais de 1 mil crianças da zona rural do município.

“Quero parabenizar todos os envolvidos, o nosso gabinete, a Associação Raimunda Dantas e a minha esposa em especial, Ana Beatriz, por esse coração bondoso e generoso”, declarou.