Cumprindo contrato de concessão com o município, Caern investe R$ 175 mil em manutenção de poço na Maisa. Além das ações que já estão em andamento, como investimento em tratamento de água e dispositivos eletrônicos necessários para o funcionamento do poço, retirada de vazamentos de rede, educação ambiental, também realizou com celeridade a manutenção do poço da comunidade. A Companhia providenciou a substituição do conjunto motobomba que apresentou defeito na comunidade rural Maisa, em Mossoró. O novo equipamento representou um investimento de R$ 175 mil, feito com recursos próprios da companhia. O poço fica localizado na Vila Maisa e atende também a localidade Poço Dez.

FOTO: DIVULGAÇÃO/CAERN