MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 16/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

GUERRA EM ISRAEL

"Experiência muito exitosa e intensa", diz o doutorando Roosevelt, da UFERSA, resgatado pelo Governo Brasileiro de Israel, que chega ao décimo dia de guerra com o Hamas

Quinta aeronave da operação Voltando em Paz pousa no Galeão; Já são 916 repatriados e pelo menos outros 1.500 brasileiros estão inscritos para fugir da zona de guerra; Em vídeo, brasileiros se emocionam e demonstram gratidão ao governo pelo resgate

Conflito entre Israel e o Hamas gera tensão entre Irã e Estados Unidos; Irã mostra que tem três vezes o número de soldados de Israel e Estados Unidos manda seus porta aviões para a costa de Israel

Medo do aumento do preço dos combustíveis no Brasil; Presidente da Petrobras diz que países em guerra não produzem petróleo e promete manutenção de preços

MOSSORÓ

Prefeitura de Mossoró publica edital para selecionar de seis Diretores de Escola em Mossoró; os inscritos serão submetidos a análises de currículos e entrevista individual; Uma vez selecionado e no cargo, passará por avaliação anual com base nos indicadores educacionais

Festuern abre a semana no Teatro Municipal celebrando 20 anos de festival; Programa começou às 8 horas da manhã desta segunda-feira e vai até o dia 20 de outubro, movimentando estudantes de 25 escolas de Mossoró e de outras 11 cidades do Rio Grande do Norte

Mossoroenses se reúnem no parque municipal para ver o eclipse e o surfista potiguar Italo Ferreira realiza ensaio fotográfico incrível durante o fenômeno solar com o fotografo Marcelo Maragni

Com emendas totalizadas, texto da LOA é enviado para análise da Comissão de Orçamento da CMM

ESTADO

Governadora anuncia promoção de 1.300 professores e assina autorização novo concurso para a rede estadual de ensino

O ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa, lança, nesta segunda-feira em Natal o Novo PAC no Rio Grande do Norte; expectativa em torno do projeto de duplicação da BR 304

Fotojornalista Canindé Sores, com apoio do SEBRAE, conclui documentário sobre o Geoparque Seridó

Prefeito de Apodi entrega mais uma obra dentro do cronograma de 60 dias fazendo inaugurações no município e comenta com o MH a respeito da notícia do CAGED que aponta Apodi entre os 4 que mais geraram empregos no Rio Grande do Norte

POLICIA

Ex-gerente de estabelecimento bancário de Umarizal é presa por enganar e desviar dinheiro de idosos; estava de posse de mais 40 cartões de idosos da região

ITEP registra quatro assassinatos e duas mortes por acidente de moto durante o final de semana na região de Mossoró: Duas mortes por tiros em Felipe Guerra, um na Serra do Mel e outro em Apodi; Acidentes aconteceram em Grossos e Itajá

Em Governador Dix Sept Rosado, mulher fere seis pessoas com uma faca num bar e termina presa junto com o com o companheiro e autuada na Delegacia de Plantão de Mossoró; Dos seis esfaqueados, 4 precisaram de cirurgia no Hospital regional Tarcísio Maia