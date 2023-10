Limpeza de canais em preparação para o período chuvoso é intensificada pela Prefeitura de Mossoró

O serviço de limpeza aconteceu no canal do doce no bairro Santo Antônio. Servidores da Semurb retiraram várias sacolas com lixo; metralhas; pedaços de madeira; restos de móveis e podas de árvores. O que dificulta a fluxo da água pluvial, ocasionando alagamentos. O trabalho estende-se pelas ruas Lira Tavares, Tavares de Lira e Francisco Pascoal. Além da limpeza do canal, também está sendo realizado serviço de capinação, limpeza de calhas e varrição. Outro canal que recebeu o mutirão de limpeza foi o do Redenção, na Rua do Eletricista.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e de Serviços Urbanos (SEMURB), iniciou nesta segunda-feira (16) serviço de limpeza do canal do doce no bairro Santo Antônio, dando continuidade ao cronograma de limpeza de canais; galerias; córregos e bocas de lobo com retirada de lixo descartado obstruindo esses espaços. As ações fazem parte do programa “Mossoró Limpa”.



“E a importância da limpeza desse canal influi na saúde da população. A limpeza desse canal é muito importante e não há necessidade de se botar lixo dentro dessa bueira. O carro da coleta passa três vezes por semana”, destacou a dona de casa Vera Duarte.



“As pessoas aqui de casa têm consciência que lixo prejudica a todos. Mas muita gente vem aqui e joga lixo. Quando chove a água inunda a minha casa”, acrescentou a moradora Vera Duarte.

Para o mecânico Sebastião Freire, que mora na rua Lira Tavares, é preciso que a própria comunidade faça sua parte, não jogando lixo no canal e reforça que a coleta passa regularmente.



“Quando chove alaga tudo aqui. Os garis limpam aí outros vêm e jogam lixo novamente. Não é pra colocar lixo aqui porque o carro coletor passa regularmente. Mas, infelizmente, a comunidade não colabora”, declarou.

