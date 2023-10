PMM prepara gincanas, oficinas e brincadeiras alusivas ao Dia da Criança no Parque Municipal. A criançada está convidada a comparecer ao local, das 15h às 17h nos dias 18, 19 e 20 para participar da programação especial.O objetivo é ensinar aos pequeninos que eles precisam proteger e cuidar bem da natureza como a fauna, flora e o bioma. Haverá momentos de muita diversão. O evento terá trilhas ecológicas, oficinas de pinturas, pinturas de rosto, apresentação teatral, teatro de bonecos e música. Além disso, contará com o ponto de inclusão com fone de ouvido para abafar o som, prancha de comunicação alternativa e intérpretes de libras.

O Parque Ecológico Prof. Maurício de Oliveira contará com programação especial em comemoração ao Dia da Criança. A criançada está convidada a comparecer das 15h às 17h nos dias 18, 19 e 20 para participar da programação especial.

O objetivo é ensinar aos pequeninos que eles precisam proteger e cuidar bem da natureza como a fauna, flora e o bioma. Haverá momentos de muita diversão.

A programação contará com gincanas, oficinas de brinquedos recicláveis, trilhas ecológicas, oficinas de pinturas, pinturas de rosto, apresentação teatral, teatro de bonecos e música.

A Semana da Criança no Parque contará com o ponto de inclusão com fone de ouvido para abafar o som, prancha de comunicação alternativa e intérpretes de libras.

“Está sendo realizado pela Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semurb), através da administração do Parque Municipal em parceria com as secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura. Será aberto ao público para as crianças irem ao Parque brincarem e se divertirem muito em meio a natureza”, declarou Regilene Freitas, diretora do Parque Ecológico Prof. Maurício de Oliveira.

“A Semana da Criança no Parque será um evento maravilhoso para as crianças da nossa cidade virem participar de atividades ambientais educativas e se divertirem muito em contato com a natureza”, finalizou Regilene Freitas.