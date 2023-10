MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

“Tá ficando um tapete”, diz prefeito Allyson Bezerra, em visita as obras de restauração da Avenida Alberto Maranhão

Obras estão sendo feitas com GEOGRELHA e Asfalto Usinado a Quente, para aumentar a resistência e suportar o peso das carretas

Prefeitura de Mossoró prepara gincanas, oficinas e brincadeiras alusivas ao Dia da Criança no Parque Municipal

Outubro Rosa: Liga Mossoroense realiza mutirão de consultas e mamografias

Limpeza de canais em preparação para o período chuvoso é intensificada pela Prefeitura de Mossoró; trabalho foi concluído no canal do Redenção e atualmente estão trabalhando no Canal do Rio Doce

ESTADO

RN terá investimento de R$ 45 bilhões em 141 obras e ações por meio do Novo PAC

Governadora diz que obras do NOVO PAC vão trazer geração de empregos e bem-estar social ao Rio Grande do Norte

Ministro Ruy Costa pede que prefeitos e prefeitas inscrevam projetos no Novo PAC para construir obras na área social, como unidades de educação e saúde

Ministro Renan Filho informa que duplicação da BR 304 começa por Mossoró, conforme sugeriu o ex-senador Jean Paul Prates, que colocou a duplicação no Plano de Investimento do Governo Federal

Deputados reúnem trade turístico para debater o fortalecimento da segurança no Rio Grande do Norte

Governo sanciona lei que institui o “Dia Estadual da Educação Popular” no calendário oficial do Estado RN

Detran/RN realiza leilões online com 129 lotes de veículos destinados a circulação e para sucata

POLÍCIA

Motorista de ônibus escolar é morto a tiros em estrada carroçável na zona rural de Governador Dix Sept Rosado

Confira os endereços e contatos das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher no RN

Mulher sofre queimaduras nas pernas em incêndio no bairro Costa e Silva em Mossoró

NACIONAL

Petrobras anuncia recorde de produção; quase 4 milhões de barris/dia

Navio Sonda 42 está sendo preparado na Baia de Guanabara, no Rio de Janeiro, para iniciar a perfuração de dois poços no Campo de Pitu, na Margem Equatorial

No G-20, Lira reitera posição do Brasil contrária a atos de violência e de agressões militares

Fundo Monetário Internacional projeta o Brasil como NONA economia mundial

Rio Negro, no Amazonas, atinge menor nível em 121 anos; Serviço Geológico do Brasil faz alerta quanto aos impactos da seca a população ribeirinha e a economia; Ministério da Saúde anuncia 225 milhões para investir em saúde no Amazonas em meio a Seca

TSE retoma julgamento de Bolsonaro por abuso de poder nas eleições

GUERRA EM ISRAEL

Protestos contra a guerra só crescem no mundo Árabe. Temendo uma escalada do Conflito no Oriente Médio, presidente dos Estados visita Israel; vai demonstrar apoio ao direito de Israel de se defender dos terroristas do Hamas

Diplomacia brasileira tenta mediar criação de corredor humanitário na Faixa de Gaza, enquanto o presidente Lula abre diálogo com presidente do Conselho Europeu e prepara mais voos para repatriar mais brasileiros