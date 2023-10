Serviço manutenção no Poço 18 deixa quatro bairros sem abastecimento em Mossoró

Com a execução do serviços, os bairros: Barrocas, parte do Bom Jardim, Santa Helena e parte do Santo Antônio, em Mossoró, estão com abastecimento suspenso. O poço 18 está passando por manutenção elétrica e a previsão é religar o sistema no final da manhã desta quarta-feira (18). A Caern informou ainda que a normalização do abastecimento, deve ocorrer em até 48 horas, nos bairros afetados.