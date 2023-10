Mossoró: Universidade Potiguar realiza Mostra de Profissões “Vem pro Mundo” nesta quarta (18). Os alunos serão agrupados por turmas e divididos nas atividades nos cursos que mais se identificarem. As atividades serão conduzidas pelos docentes dos cursos de Direito, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Serviço Social, Psicologia, Marketing e Rh, Farmácia, Biomedicina, Educação Física, Nutrição, Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Sistemas de Informação, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica.

A Universidade Potiguar (UnP) abre as suas portas nesta quarta-feira, 18, para alunos do Ensino Médio de escolas da cidade de Mossoró. Na Mostra de Profissões “Vem pro Mundo”, os estudantes terão a oportunidade de conhecer a estrutura do Campus e também ter acesso a diversas atividades relacionadas ao leque de cursos que a Universidade oferece.

Os alunos serão agrupados por turmas e divididos nas atividades nos cursos que mais se identificarem. As atividades serão conduzidas pelos docentes dos cursos de Direito, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Serviço Social, Psicologia, Marketing e Rh, Farmácia, Biomedicina, Educação Física, Nutrição, Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Sistemas de Informação, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica.

Essa imersão dentro da Universidade oferecerá aos estudantes participantes uma visão abrangente dos cursos disponíveis. A programação conta com palestras de apresentação das áreas, oficinas, estudos de casos, dinâmicas em grupos, demonstrações práticas em laboratórios, bate-papo sobre mercado de trabalho, entre outras atividades.

Para o gerente da Universidade Potiguar, Josivan Alves, o evento é uma oportunidade de apresentar a Universidade aos estudantes e auxiliá-los na escolha da profissão. “Teremos um momento de integração com esses estudantes, onde eles poderão conhecer, vivenciar um pouco da nossa Universidade e também ajudar na escolha da carreira que pretendem seguir”, falou.