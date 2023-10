Secretaria de Trânsito leva atividades de conscientização para estudantes do município. Na manhã desta terça-feira (17) equipes da Secretaria estiveram na Unidade de Educação Infantil (UEI) Rosanira de Miranda Mota, no conjunto Integração, com o intuito de mostrar a importância da segurança no trânsito e contribuir para a formação de cidadãos cada vez mais conscientes e responsáveis. Na ocasião, foram ministradas palestras, atividades interativas e exemplos práticos com a abordagem de temas voltados ao respeito das leis de trânsito. A educação nas UEIs e escolas é uma ação importantíssima para um futuro mais responsável e seguro no trânsito.

A Prefeitura de Mossoró segue realizando atividades de educação para o trânsito em equipamentos educacionais do município.

Na manhã desta terça-feira (17) equipes da Secretaria de Trânsito estiveram na Unidade de Educação Infantil (UEI) Rosanira de Miranda Mota, no conjunto Integração, com o intuito de mostrar a importância da segurança no trânsito e contribuir para a formação de cidadãos cada vez mais conscientes e responsáveis.

A ação faz-se necessária no sentido de conscientizar desde cedo os nossos futuros condutores e pedestres. Na ocasião, foram ministradas palestras, atividades interativas e exemplos práticos com a abordagem de temas voltados ao respeito das leis de trânsito. A educação nas UEIs e escolas é uma ação importantíssima para um futuro mais responsável e seguro no trânsito.

“Abordar a Educação para o Trânsito dentro das escolas está relacionada a formar cidadãos, crianças mais seguras e conscientes para enfrentar a vida e o cotidiano nas ruas. Além disso, contribui na construção de valores, como o respeito ao próximo, visando a proteção da vida no trânsito”, disse a coordenadora de ações educativas do município, Maribel Oliveira.

Temas mais recorrentes do nosso dia a dia também foram abordados, como a importância do uso de equipamentos de segurança, a responsabilidade dos motoristas, além do repasse das noções de direção defensiva.

Essas ações não apenas preparam futuros condutores, mas também ajudam a criar uma cultura de responsabilidade, respeito e cidadania nas vias. A iniciativa serve também como alicerce para a construção de um futuro mais consciente, responsável e seguro para todos.