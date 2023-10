Ufersa vai ganhar TV e rádio por meio da expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública. A universidade será uma das contempladas com criação de novas emissoras de rádio e de televisão que serão operadas por universidades federais, retransmitindo parte da programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Nesta terça-feira (17), em evento realizado no Palácio do Plantal, a EBC e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) assinaram protocolo de intenções para firmar a parceria. Nesta etapa, a expansão chegará a 118 televisões e 91 rádios de universidades federais. Atualmente a RNCP conta com 40 emissoras de rádio e 69 emissoras de televisão. Com a assinatura, a ação resultará na integração de mais de 100 emissoras à rede.

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) vai ganhar uma emissora de TV e outra de rádio. A novidade, que faz parte da expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública, foi anunciada nesta terça-feira (17), pela reitora Ludmilla Carvalho.

Em evento no Palácio do Planalto, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o Ministério da Educação, o Ministério das Comunicações e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), celebraram uma nova etapa da expansão.

As instituições estão juntas na criação de novas emissoras de rádio e de televisão que serão operadas por universidades federais, retransmitindo parte da programação da EBC.

No evento, a EBC e a Andifes assinaram protocolo de intenções para firmar a parceria. Nesta etapa, a expansão chegará a 118 televisões e 91 rádios de universidades federais. Atualmente a RNCP conta com 40 emissoras de rádio e 69 emissoras de televisão. Com a assinatura, a ação resultará na integração de mais de 100 emissoras à rede.

O presidente da empresa, Hélio Doyle, ressaltou a importância dessas parcerias para o fortalecimento da comunicação pública. “Queremos trazer cada vez mais para os nossos veículos de televisão, rádio e agência de notícias diversidade e pluralidade de conteúdos voltados para a arte, cultura, educação e ciência, sempre com credibilidade e pensando, sobretudo, em prestar um serviço de qualidade para a população”, afirmou.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, destacou que o ato de hoje é um passo importante para ampliação e consolidação da RNCP e lembrou da importância da EBC para garantir o acesso à informação em áreas remotas do país, como o trabalho feito pela Rádio Nacional da Amazônia por meio da sua programação.

“O fortalecimento da democracia, a garantia de direitos e a construção da cidadania passam por uma comunicação pública crítica, de qualidade e complementar aos demais sistemas constitucionais de radiodifusão. Temos certeza de que com a EBC e as universidades federais, juntas, teremos a capacidade e o compromisso para desempenharmos esse papel”, apontou.

A RNCP possibilita o acesso gratuito a conteúdos regionais e nacionais de credibilidade e alta qualidade. Já a EBC oferece apoio às parceiras, incluindo a elaboração de projetos de engenharia, interlocução com o Ministério das Comunicações e com a Anatel para o licenciamento das estações e a implantação dos canais, além de dar visibilidade nacional aos conteúdos produzidos pelas instituições públicas de ensino.

A presidenta da Andifes e reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão, também enfatizou a importância da parceria e o papel das universidades nessa construção.

“Nós prontamente aderimos ao chamamento porque sabemos da importância que é levar comunicação de qualidade e com informações verdadeiras. Vivemos num mundo e num momento do nosso país em que a informação de qualidade é fundamental”, disse a reitora da UnB.

No mesmo sentido, o Ministro da Educação, Camilo Santana, parabenizou a iniciativa que também fortalece a universidade e reconhece o trabalho feito pelas instituições públicas de ensino superior para levar conhecimento a toda população.

Na cerimônia, foram assinados acordos entre a EBC e 32 universidades federais que já aderiram à expansão. Em breve, mais 13 universidades deverão assinar acordos semelhantes com a empresa. O Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, também assinou portarias de consignação de emissoras de rádio e de televisão para a EBC, que serão operadas com as universidades federais.

“A ampliação da cobertura da EBC em território nacional, com a finalidade de fortalecer a RNCP, se torna imprescindível para o nosso governo. E essa parceria traz, além de caráter informativo, uma gama de conteúdos educativos e divulgação não só da cultura local, mas também dos diversos estudos e pesquisas desenvolvidos em nossas universidades. Essa riqueza de conteúdo tem importante caráter de inclusão social”, afirmou Juscelino Filho.

As parcerias firmadas fortalecem a comunicação pública e garantem o melhor conteúdo educativo, cultural, científico e informativo para cidadãos de todas as regiões do país.

Também participaram do evento o diretor-geral da EBC, Jean Lima; a diretora de Conteúdo e Programação, Antonia Pellegrino; a diretora de Jornalismo, Cidinha Matos; o diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, José de Arimateia; a diretora de Administração, Finanças e Pessoas, Sabrina Gabeto; a Superintendente de Serviços de Comunicação, Flávia Filipini; e a Superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais, Nicole Briones.