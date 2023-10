MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 18/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

Prefeitura de Mossoró prepara lista de obras que vão inscrever projetos no Novo PAC

Presidente da Câmara de Mossoró volta a pedir qualificação de mão de obra para aproveitar o retorno da Petrobras ao RN através da produção de petróleo em Alto Mar

Secretaria de Trânsito leva atividades de conscientização para estudantes do município

Prefeitura de Mossoró apresenta Plano de Cargo Carreira e Salários dos Servidores da Assistência Social

Comitiva de Alagoas está em Mossoró para conhecer serviço de inspeção referência nacional

Editais Lei Paulo Gustavo: plantão para esclarecimento de dúvidas contemplará comunidades rurais nesta quarta-feira

Estudantes de escola da zona rural de Mossoró brilham no palco do FESTUERN

Prefeitura de Mossoró inicia construção de sedes próprias de três CAPSs

Inscrições para 16ª edição da Corrida de Santa Luzia seguem abertas até dia 09 de novembro

Ufersa vai ganhar TV e rádio por meio da expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública

ESTADO

Senador Styvenson destina mais de R$ 7 milhões para comprar usina de asfalto móvel para servir a um consórcio de várias prefeituras do Seridó

Detran divulga lista de selecionados no programa CNH Popular 2023

Cursos técnicos em Rede de Computadores e Química serão ofertados nos IERNs a partir de 2024; e em 2025, haverá vagas para Educação de Jovens e Adultos a qualificação em Multimídia e Produção Cultural

Incêndio atinge serras do Cuó e no interior do RN há mais de uma semana

POLICIA

Idoso de 62 anos é preso por tráfico de drogas no Forno Velho, em Mossoró

“Veio como um anjo e foi como um anjo”, diz pai do pequeno Nicollas da Silva

NACIONAL

Relatora da CPI dos Atos Golpistas pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas entre eles 5 ex ministros e militares; “Bolsonaro era mentor dos ataques no 8 de janeiro e queria cupinizar instituições”, diz Relatora da CPMI

No TSE, ministros atestam que Bolsonaro não cometeu abuso de poder em “live” realizada em 18 de agosto de 2022; Não ficou comprovado que transmissão ocorreu no Palácio do Planalto

NO STF, ministros forma maioria para condenar outros 6 reus do ataque de oito de janeiro aos três poderes em Brasília

Com recorde de produção diária de 3,98 barris por dia, preço de mercado da Petrobras passa dos R$ 500 bilhões

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Em Gaza, alguns brasileiros recebem água e alimentos enviados pelo Governo Brasileiro; Presidente dos Estados Unidos desembarca em Israel e recebe pedido de 10 bilhões em ajuda militar para continuar a guerra

Bombardeio atinge hospital em Gaza e mata centenas de pessoas, diz Ministério da Saúde local; autoridades de Gaza acusam Israel e Israel culpa Jihad Islâmica pelo atentado; Bombardeios continuam

Protestos pelo povo da Palestina se espalham pelo mundo; Na Turquia, atearam fogo na embaixada de Israel; Também teve protestos em diversos outros países do Oriente Médio, alguns países da Europa e também em frente à Casa Branca, nos Estados Unidos e no Canadá