Sedes próprias de três Centros de Atenção Psicossocial começam a ser construídas em Mossoró.Os CAPSs ficarão localizados nos bairros Nova Betânia e Abolição II. As obras integram o programa “Mossoró Realiza” e contarão com investimentos que superam R$ 7,8 milhões. Uma quarta unidade, a do Centro de Atenção Psicossocial II Mariana Neuman Vidal, no Alto da Conceição, também terá suas obras iniciadas após a conclusão do processo licitatório, que está em andamento. “Saúde mental é coisa séria, e Mossoró está tendo esse olhar, essa visão para a saúde mental de toda a população”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

A Prefeitura de Mossoró iniciou a construção das sedes próprias de três Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs), localizadas nos bairros Nova Betânia e Abolição II. As obras integram o programa de investimentos estratégicos “Mossoró Realiza”.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) acompanharam os serviços na tarde desta terça-feira (17).

Estão sendo construídas as sedes do CAPS Álcool e Droga (AD III), na rua Amaro Duarte, Nova Betânia; CAPSi (Infância e Adolescência), localizado na rua Manoel Leonardo, bairro Abolição II; e CAPS II Antônio Herculano, situado à rua Jornalista Jorge Freire, Nova Betânia. Os investimentos nas três obras superam R$ 7,8 milhões.

Uma quarta unidade, a do Centro de Atenção Psicossocial II Mariana Neuman Vidal, no Alto da Conceição, também terá suas obras iniciadas após a conclusão do processo licitatório, que está em andamento.

“Cada equipamento desse tem mais de mil atendimentos realizados por mês. No CAPS Álcool e Droga ainda temos as internações que acontecem mensalmente e os atendimentos daqueles pacientes que passam o dia nas unidades. É um avanço tanto para os pacientes que necessitam dos equipamentos como também para os profissionais que há muitos anos fazem esses atendimentos em casas improvisadas. Agora estamos construindo os CAPSs com todas as normas e a qualidade necessária para a população”, frisou a titular da SMS, Morgana Dantas.

Os projetos estabelecem construir ambientes para atendimento, serviço, refeição, convivência, atividades coletivas e, no caso do CAPS AD, atendimento para internos. Além de atendimento especializado, haverá ambientes de atendimento à população e áreas de convívio.

“Obras também iniciadas na área da saúde mental. É o programa ‘Mossoró Realiza' chegando a todos os bairros da cidade, em todas as áreas, seja na saúde, educação, pavimentação, obras públicas. É a Prefeitura transformando a vida da população”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima.

O prefeito Allyson Bezerra também fiscalizou o início dos serviços, reforçando a importância das obras para a cidade e para o setor de saúde mental.

“Saúde mental é coisa séria, e Mossoró está tendo esse olhar, essa visão para a saúde mental de toda a população. Iniciamos três obras em um total de quatro. Se Deus quiser, nos próximos meses Mossoró poderá contar, pela primeira vez na história, com a estrutura desses CAPSs em prédios próprios, com infraestrutura, equipados com profissionais à altura para atender ao cidadão”, finalizou o gestor.